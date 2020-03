Il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, è al lavoro per un nuovo decreto che consentirà alle Regioni di decidere ulteriori chiusure. Il Premier ha anche risposto a Fontana, presidente della Lombardia, che chiedeva la chiusura di tutte le attività tranne quelle farmaceutiche e alimentari: "Ragioniamo insieme, purché non si fermino la produzione e i servizi essenziali. Siamo in attesa di ricevere formale richiesta da parte del governatore della Lombardia Fontana, da parte del Governo nessuna chiusura ad accogliere richieste di misure più restrittive”.