Giuseppe, primo ministro italiano, ha chiuso alla possibilità di una prossima apertura degli stadi durante questa fase della pandemia: "Per quanto mi riguarda, la presenza allo stadio così come a manifestazione dove l'assembramento è inevitabile, non solo sugli spalti ma anche in fase di entrata e uscita, non è assolutamente opportuna". Le parole del Premier, raccolte alla festa del quotidiano 'Il Fatto', riprendono insomma i dubbi del CTS sulla possibilità di ritrovare il pubblico sugli spalti, così come quelle di Brusaferro. Qui potete trovare l'approfondimento sulla questione