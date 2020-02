Ancora il coronavirus, ancora uno stop alle gare. Dopo le parole di Malagò ( qui ), ecco quelle di. Il Premier ha parlato a Non è l’Arena spiegando:Dopo lo stop di 4 partite in questa giornata ecco le nuove decisioni, imminenti, con il campionato che potrebbe fermarsi per più di un turno. Juve-Inter, big match della prossima settimana, appare così a rischio.Ha anche aggiunto: "Adesso con questa emergenza il quadro diventa ancora più complesso dal punto di vista economico. Insieme ce la faremo. Questa è una emergenza nazionale, è evidente che sarò costantemente impegnato in prima persona a coordinare i lavori".INCETTA SUPERMERCATI - "Saremo sempre vigili e attenti. Le misure si adeguano con contromisure proporzionali a quella che è l'evoluzione. C'è una flessibilità nella tipologia delle misure. Blindare Milano? Dovremo adottare misure con piani da adattare ai territori da circoscrivere, misure che possono avere efficacia in piccoli centri non possiamo applicarle a Milano".