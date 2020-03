Il Regno Unito fa i conti con il coronavirus e dopo i primi casi positivi tra calciatori e allenatori al Covid-19 anche i campionati si fermano. Per ora o fino al termine della stagione? L'allarme è lanciato: la Premier League potrebbe non concludersi. A svelare che questa possibilità è più concreta di quanto non si possa pensare è un'importante fonte interna alla massima lega britannica, che a Sky Sports UK disegna un quadro preoccupante: "Non penso ci siano possibilità di tornare a giocare in tre settimane. Questo andrà avanti per mesi e già si pensa all'inizio della prossima stagione. C'è il 75% di probabilità che la stagione non venga conclusa. E questo porta a una grande domanda a cui rispondere: ci saranno retrocessioni e promozioni?".



GLI SCENARI - In attesa che l'incontro organizzato dall'UEFA per martedì, nel quale si farà chiarezza su come il calcio europeo debba comportarsi in relazione all'allerta coronavirus (al vaglio anche l'ipotesi di slittare la fine dei campionati con Euro 2020 spostato al prossimo anno), gli inglesi cominciano a preparare anche un piano d'azione da utilizzare qualora realmente la stagione non dovesse concludersi. E c'è chi invoca misure drastiche: "Se la stagione non dovesse concludersi, l'unica cosa ragionevole sarebbe dichiarare nulli i campionati" afferma al Sun Karen Brady, vice-presidente del West Ham. "Anche se sarebbe un duro colpo per il Liverpool, che sarebbe derubato del primo titolo in 30 anni". Proprio questo tuttavia, scrivono i media britannici, sarebbe uno dei dettagli che renderebbero impercorribile questa pista: al di là dei 25 punti di vantaggio dei Reds sulla seconda in classifica, risulterebbe complicato determinare oltre a retrocessioni e promozioni anche la lista da consegnare alla UEFA per Champions ed Europa League. Più praticabile invece un'altra soluzione, quella di tenere la classifica attuale: Liverpool campione con Leicester, Chelsea e Manchester United (vista la classifica del City) in Champions. Soprattutto, nessuna retrocessione, ma promossi Leeds e West Bromwich per una Premier che la prossima stagione si presenterebbe con 22 squadre al posto delle canoniche 20. Tutti scenari in attesa della prossima settimana e delle decisioni che UEFA e, a catena, le varie federazioni prenderanno, ma l'Inghilterra inizia a considerare anche l'eventualità che la Premier non si concluda.