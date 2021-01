Alti e bassi per Dejan Kulusevski alla sua prima stagione con la maglia della Juventus. Prestazioni che sono piaciute al suo Paese, il classe 2000 infatti ha vinto il premio come miglior giocatore svedese emergente dell'anno. Il riconoscimento è stato consegnato durante lo "Sports Gala" in Svezia. Il classe 2000 ha commentato così la vittoria del premio: "Sono davvero orgoglioso, questo lo porterò con me ed è qualcosa per cui ho lavorato tutta la mia vita - ha detto Kulusevski - Chi ringrazio? Le mie squadre, tutti gli allenatori che ho avuto, la mia famiglia. Mia madre, mio padre, la mia ragazza e mia sorella. Prendo io questo premio, ma c’è davvero molto lavoro dietro".