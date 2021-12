Un passo alla volta. E ora arriva il Chelsea. Che momento è per la Juventus Women? Lo racconta Stefano, head of Juventus Women: "Sicuramente in Italia stiamo facendo bene, ma altre realtà stanno crescendo". Andare avanti in Champions è un sogno: "Grazie alle ragazze siamo al group stage, siamo in un gruppo duro, ma abbiamo buone chance di qualificazione. Già che ci siamo, ci proviamo".Sono anni in cui il calcio femminile sta vivendo una profonda evoluzione. "Il calcio femminile con i club pro, non solo Juve, ha superato molti pregiudizi che tenevano le bambine lontane dal gioco. L'Italia è uno sport di calcio, con un progetto serio le famiglie rispondono". Regalare un sogno è l'obiettivo finale della Juventus: "Fino a 5 anni fa era impossibile, oggi le bambine possono esaudire ciò che hanno sempre sognato, giocare per la squadra che hanno sempre sognato". La strada è avviata.