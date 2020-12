Cristiano Ronaldo non è riuscito a far suo il premio. Ma non è neanche l'eterno rivale Lionel Messi ad avercela fatta. Il Fifa Best Men Player 2020 è Robert Lewandowski, che si consola così della mancata scarpa d'oro (vinta da Ciro Immobile). Questo premio esiste dal 2016 ed è stato di Ronaldo nelle prime due edizioni, mentre nelle ultime tre (compresa questa) CR7 si è dovuto accontentare di essere finalista, salendo quindi sempre sul podio. Ronaldo, Messi e Lewandowski sono anche le tre punte di diamante della Fifpro Top 11 annunciata nell'ambito della stessa cerimonia.

SODDISFAZIONE AL FEMMINILE - A regalare gioia e orgoglio alla Juventus sono anche le Women. Dopo l'eliminazione onorevole dalla Champions League per mano del fortissimo Lione, l'undici ideale femminile stilato dalla Fifa nell'ambito di questi premi The Best include Barbara Bonansea! Nella formazione Best 11 mondiale la giocatrice della Juve campeggia a centrocampo al fianco di una leggenda vivente come Megan Rapinoe, davanti a una difesa comandata da Wendie Renard, capitana proprio del Lione.