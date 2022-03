Il direttore del Corriere dello Sport-Stadio Ivan Zazzaroni e la conduttrice televisiva Barbara D'Urso stasera a Milano presenteranno la 17^ edizione del torneo Amici dei Bambini, organizzato dall’Aldini Bariviera. L’evento sarà l'occasione per la consegna dei premi “Amico dei Bambini… Un Esempio per loro” e, come succede da anni, l'elenco dei protagonisti presenti, o collegati via web, sarà importantissimo.

Su tutti spiccano il fuoriclasse della Juventus Paulo Dybala e il bomber della Lazio, nonché campione d'Europa con l'Italia e Scarpa d'Oro 2020, Ciro Immobile. Interverranno anche il presidente della Salernitana Daniele Iervolino, il ds della Juve Federico Cherubini, il ds del Milan Frederic Massara e il ds della Salernitana Walter Sabatini. Tra gli allenatori premiati Ivan Juric del Torino e Alessio Dionisi del Sassuolo.

Riconoscimenti infine all'atalatino Matteo Pessina, al difensore del Milan Davide Calabria, al centrale della Salernitana Federico Fazio, all'esterno della Cremonese Luca Zanimacchia, al conduttore televisivo Piero Chiambretti, alla guida del vivaio dell'Atalanta Giancarlo Finardi, all'allenatore degli Allievi Nazionali del Milan Ignazio Abate e al direttore di Sport Mediaset Alberto Brandi.