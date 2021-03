6









Cristiana Girelli è la migliore giocatrice della scorsa stagione. A certificarlo, il premio AIC arrivato nel corso del Gran Galà del Calcio di questa sera, in onda su Sky Sport. Ecco le parole dell'attaccante juventina, che ha voluto ringraziare così: "Sono contenta di aver ricevuto questo premio, ringrazio le colleghe e il voto loro vale doppio. Vuol dire che ciò che fai in campo è apprezzato anche da chi stai affrontando. Niente, sono felicissima!". Girelli si sta confermando anche in questa stagione ed è stata naturalmente votata come attaccante migliore nella top11 della scorsa stagione. "I ricordi sono tanti, belli, ti lasciano un sorriso. Penso alla Supercoppa di Cesena, penso alla partita con la Fiorentina a Vercelli, la partita con il Milan su campo bagnato. Si è dovuta interrompere ma i ricordi sono belli", le sue parole.