3









Nella top11 femminile premiata al Gran Galà del Calcio, ecco le bianconere premiate: ci sono Laura Giuliani, Linda Sembrant, Lisa Boattin, Aurora Galli, Valentina Cernoia e Cristiana Girelli. Ecco le loro parole di ringraziamento.



GIULIANI - "Sicuramente è stata una stagione particolare, portare a casa un altro scudetto è soddisfazione e orgoglio. Ci portiamo a casa tanta consapevolezza di quanto fatto e di quello che possiamo fare", il commento di Laura Giuliani.



SEMBRANT - "Veramente è stato un anno diverso, anche per me è stato il mio primo anno in Italia. Credo che abbiamo fatto bene.



BOATTIN - "Sono juventina, giocare nella Juve per me è più di un orgoglio. Sappiamo quanto è importante per i tifosi, la Juve ha la vittoria nel dna. Va a tutti per la grande stagione".



GALLI - "Se lo guardo con gli occhi di adesso, vedo un campionato competitivo. Primo tassello per quest'anno, e sta andando tutto molto bene. Per ora".



CERNOIA - "Il mondiale ha dato lo slancio di cui aveva bisogno il nostro movimento, abbiamo dimostrato di essere una grande nazionale. Il lavoro nel club ci dà grandi risultati, lo step ora è il professionismo".



GIRELLI - "I ricordi sono tanti, belli, ti lasciano un sorriso. Penso alla Supercoppa di Cesena, penso alla partita con la Fiorentina a Vercelli, la partita con il Milan su campo bagnato. Si è dovuta interrompere ma i ricordi sono belli".