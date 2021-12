Sfida numero 109 tra Juventus e Genoa in Serie A: bilancio di 66 successi bianconeri contro i 21 del Genoa - completano 21 pareggi.La Juventus ha vinto le ultime quattro gare di Serie A contro il Genoa e potrebbe registrare cinque successi consecutivi contro i liguri nella competizione per la prima volta dal 1976.La Juventus va in rete da 18 sfide interne consecutive contro il Genoa in Serie A: l’ultima volta che i liguri hanno mantenuto la porta inviolata in casa dei bianconeri nel massimo campionato risale al loro ultimo successo su questo campo nel gennaio 1991.