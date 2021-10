La Juventus affronterà domenica sera la Roma all'Allianz Stadium, una partita che per Massimiliano Allegri può voler dire, in caso di vittoria, riavvicinare Jose Mourinho nel bilancio degli scontri diretti personali.I due allenatori, infatti,, equamente ripartite tra Serie A e Champions League,conQuesto il resoconto:Stagione 2008-2009 Inter-Cagliari 1-1 e poi 2-1 per il Cagliari di Allegri in SardegnaStagione 2009-2010 Cagliari-Inter 1-2 e Inter-Cagliari 3-0, doppia affermazione di Mourinho nell'anno del TripleteStagione 2010-2011 gironi di Champions: Real Madrid-Milan 2-0 per Mourinho, al ritorno a San Siro fu 2-2Stagione 2018-2019 ancora gironi, con squadre differenti e una vittoria per parte: Manchester United-Juventus 0-1 e Juve-Manchester 1-2