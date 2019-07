Non solo International Champions Cup. L'estate si doppia, come sempre, tra campo e mercato, così, per non volare troppo di fantasia, meno male che ci sono le amichevoli a riportare un po' di normalità. Si torna quindi a giocare e, come riporta il Corriere dello Sport, alle due gare di ICC in programma con Tottenham (21 luglio) e Inter (24), al ​il 26 luglio al World Cup Stadium di Seul i bianconeri affronteranno il Team K-League, selezione del massimo campionato sud-coreano. Il match andrà in onda alle 13 italiane (20 locali), in uno stadio dalla capienza monstre di 67 mila spettatori.