Il vice presidente dellaPavelha parlato ai microfoni di Sky Sport a pochi minuti dal fischio d'inizio della partita di Champions League contro lo. "Se vincere ci farà sentire più sereni? Sicuramente sì, sapevamo che sarebbero state queste le due partite che avrebbero deciso il passaggio del turno. I giocatori e l'allenatore lo sanno bene, quindi non sarà difficile ma di più. Credo che il mister scelga sempre i ragazzi in base alla forma del momento, nelle ultime partite abbiamo raggiunto risultati importanti". Su: "Sono contento del rientro di Alvaro, ci darà qualcosa in più in fase offensiva".