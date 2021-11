Massimiliano Allegri ha parlato a Infinity nel prepartita di Juventus-Zenit San Pietroburgo: “Il clima è quello di sapere che stiamo incontrando una partita importante, contro una squadra in grado di segnare 11 gol nelle ultime due partite in Russia. E una sfida che può farci già passare il turno in Champions League. Cercheremo di tornare a casa con una bella vittoria. In spogliatoio la compattezza non manca, il ritiro non è punitivo ma abbiamo sfruttato il tempo libero per studiare cosa non sta andando bene."

LE ULTIME SCONFITTE - "Siamo usciti maldestramente dal match col Sassuolo, che poteva farci fare un salto in avanti e invece abbiamo perso al 95'. Questo ci ha poi segnato nella partita di Verona all'inizio. Non è certo un alibi, dobbiamo uscirne. E stasera in Champions non rovinare quanto di buono fatto finora in stagione."

MORATA - "Magari stasera farà gol e si sbloccherà. Il calcio vive di episodi e momenti".