Pranzo UEFA pre Juve-PSV: arrivano Chiellini e Calvoù

Come da tradizione, nel giorno di Juventus-PSV, si svolgerà - in pieno centro a Torino - il classico pranzo UEFA tra le delegazioni del club bianconero e di quello olandese, in attesa della sfida di questa sera all'Allianz Stadium - con calcio d'inizio alle ore 21.00 - valevole per la gara d'andata dei playoff di Champions League.Presenti, come da copione, anche Giorgio Chiellini e Francesco Calvo, che hanno avuto modo di scambiare anche qualche battuta (oltre ai tradizionali selfie) con i tifosi presenti.