Forchetta, coltello, tovagliolo ben sistemato per non sporcarsi e un sorrisino sotto i baffi.risponde con una nuova storia su Instagram a Cuadrado (il video è sul profilo della compagna Annekee): 'Così va meglio, Panita?'. Il colombiano aveva preso in giro l'ex Ajax per il suo modo di mangiare durante un pranzo di squadra, "sembri Hulk" aveva scherzato Cuadrado postando la scena sulle sue storie. Ecco la risposta, educata e composta. La (social) Juve si rilassa a tavola.