L'ex allenatore della Fiorentina,ha rilasciato un'intervista al Mattino in cui parla del caso plusvalenze: "Sono colpito, è un tema delicato.Se ci sono plusvalenze non vere, non credo che le possa aver create senza altri. Io provo amarezza, ogni 10-15 anni c'è uno scandalo che travolge e ferisce il nostro calcio. Non riusciamo a uscirne. Perché, in generale, da noi c'è una mancanza di etica, educazione e cultura sportiva".