Le parole di Cesarea Tuttosport:CHIESA-VLAHOVIC - "Gol Vlahovic alla Lazio? È un gesto che non puoi improvvisare, ce l’hai dentro di te. Deve giocare in serenità perché il suo percorso è segnato: diventare un campione in una grande squadra. Lui e Chiesa devono cercarsi ancora di più! Per qualità, per caratteristiche e per età rappresentano davvero una delle coppie potenzialmente più forti. Sono giovani di straordinaria prospettiva che determineranno i destini della Juve".