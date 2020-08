Zero partite da allenatore e un contratto con la Juventus, Cesare Prandelli ha commentato così la scelta della società di puntare su Andrea Pirlo dopo l'esonero di Sarri: "Un club come quello bianconero non impazzisce in ventiquattr'ore, ha valutato ogni particolare e se ha deciso di puntare su di lui è perché tutti lo conoscono come persona ed è una garanzia. Chiaramente non si può giudicare l'allenatore, ma se hanno fatto questa scelta è perché hanno ritenuto che Andrea fosse già pronto, mi fido di loro".