Cesare Prandelli, neo allenatore della Fiorentina, è intervenuto in conferenza stampa per presentare il match con il Milan, in questo contesto ha parlato anche della lotta scudetto: "Scudetto al Milan? Ci sono diverse squadre che in questa stagione possono rompere l'egemonia della Juventus, anche se i bianconeri rimangono i favoriti anche quest'anno per tutto quello che hanno fatto nelle ultime stagioni". L'allenatore viola, quindi, si unisce al coro sempre più numeroso di addetti ai lavori che intravedono un campionato equilibrato fino alla fine della stagione.