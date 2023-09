Cesareha parlato di Dusanal Corriere di Torino. Le sue parole:- "Non ho mai avuto dubbi su di lui, tantomeno adesso. Ha qualità pazzesche. Deve solo trovare più serenità dentro di sé, più convinzione nei propri mezzi. Non deve dimostrare qualcosa a ogni giocata. Deve giocare per il piacere di farlo. Conoscendolo bene, mi permetto di suggerirgli questo".