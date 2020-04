L'ex allenatore della Nazionale e calciatore della Juventus, Cesare Prandelli, ha parlato in un'intervista a ilfattoquotidiano.it. di alcune polemiche riguardo al taglio degli stipendi in Serie A che sta facendo molto discutere in Italia e non solo. Ecco le sue parole sul tema: "Le polemiche sugli stipendi sono ridicole con un’Italia che ha 600 morti al giorno e persone che non riescono ad arrivare a fine mese: i giocatori sono privilegiati e rinunciare a un mese o due di stipendio dovrebbe essere un gesto normale".