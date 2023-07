Cesareha parlato a La Gazzetta dello Sport ( QUI l'integrale) anche dell'esclusione di Leonardo. Le sue parole:«E’ sempre spiacevole vedere fuori rosa uno che ha vinto 8 scudetti e scritto la storia della Juve. Nell’ultima stagione hanno avuto tanti mesi per parlarsi e programmare: non capisco perché non si sia potuto arrivare a un finale diverso per tutti».