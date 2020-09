Altra stagione negativa per Mario Balotelli, che dopo la retrocessione del Brescia è rimasto svincolato e in cerca di una nuova squadra. Ai microfoni de La Gazzetta dello Sport Cesare Prandelli ha parlato dell'attaccante spiegando che: "Ci sono tanti esempi straordinari che può seguire, come Ibrahimovic o Cristiano Ronaldo, che alla loro età lavorano ancora come ragazzi. Mario ha 30 anni e non è assolutamente finito. Dipende tutto da lui, se vuole scavare dentro di sé e tirare fuori l’orgoglio può ancora dare qualcosa, se non molto, al calcio italiano".