Intervistato da La Gazzetta dello Sport, Cesareha raccontato come vive senza panchina: "La passione per il calcio è tanto, ma allenare non mi manca. Uscire da questo mondo mi ha fatto benissimo, e non tornerò indietro. Mi sentivo ansioso e solo, non depresso. Ora ho ritrovato la felicità e potrei pensare di tornare nel calcio in un altro ruolo".