L'ex allenatore della nostra Serie A, Cesare Prandelli, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni de Il Mattino, dove ha parlato anche della situazione plusvalenze che vede coinvolta la Juve.'Certo, è un tema delicato. Io penso che certe cose la Juve, se le ha fatte, non le può aver fatte da sola. Se ci sono plusvalenze non vere, non credo che le possa aver create senza altri. Io provo amarezza, ogni 10-15 anni c’è uno scandalo che travolge e ferisce il nostro calcio. Non riusciamo a uscirne. Perché, in generale, da noi c’è una mancanza di etica, educazione e cultura sportiva'.