L'allenatore della Fiorentina, Cesare Prandelli, è intervenuto in conferenza stampa per presentare il match di domani sera tra i viola e la Juventus. Tra le risposte date ai giornalisti, l'ex allenatore della Nazione ha parlato anche dell'esperienza di Pirlo sulla panchina bianconera: "Pirlo sta bruciando le tappe, in soli due mesi è riuscito a dare una fisionomia alla sua squadra e questo non era facile. Quest'anno la concorrenza in campionato è più agguerrita, in particolare le milanesi sono più forti e possono dare fastidio".