Non aveva mai manifestato questa idea, forse per cambiare idea gli ha fatto bene staccarsi dall'Italia nei due anni in cui ha giocato negli USA. Cosa gli sarà utile? La lettura della gara, la capacità di capire le situazioni, tatticamente nessuno può insegnarli nulla. La cosa più difficile? togliersi la maglia da sotto la tuta. Le conoscenze accumulate da giocatore te le porti dietro ma il ruolo è completamente diverso".



SCIREA - "​Pirlo mi ricorda in maniera incredibile Gaetano Scirea: gli assomiglia, il loro modo di essere è identico, e davanti a questi leader silenziosi - le rare volte in cui decidono di intervenire nello spogliatoio per dire qualcosa - si zittiscono tutti. Ho assistito dal vivo a scene del genere e non le potrò mai dimenticare"