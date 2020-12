Cesare Prandelli è intervenuto in conferenza stampa per presentare il match tra Fiorentina e Genoa di domani sera. In questo contesto, ha parlato di Federico Chiesa, senza mai nominarlo: "l'intensità è fondamentale. Ribery e Callejon sono calciatori che devono avere ritmo per riuscire a creare occasioni. Due mesi fa c'era un giocatore che portava la palla al limite dell'area avversaria e ora non c'è più e non ci sarà mai più. Anche senza di lui dobbiamo fare lo stesso, serve collaborazione e gioco di squadra".