In un'intervista rilasciata a Soccermagazine l'ex ct azzurro Cesare Prandelli ha fatto un riferimento alla Juventus parlando dell'Atalanta: "Io vedo l’Atalanta molto europea, quindi è una squadra che può mettere in difficoltà chiunque in una partita secca. Si è visto anche l’altra sera con la Juve, ormai ha consolidato il gioco, la mentalità, l’entusiasmo, la voglia di stupire. Quindi penso che possa essere protagonista."



C'è stato poi modo di commentare le recenti polemiche di Daniel Osvaldo, attaccante con un trascorso in bianconero, che durante il lockdown aveva sparato a zero contro Prandelli per non averlo convocato ai Mondiali 2014: "Tante volte - ha detto l'allenatore - quando le persone non riescono a raggiungere determinati obiettivi cercano sempre di giustificare questo attaccando altre persone. Nella vita bisogna crescere, maturare e prendersi le proprie responsabilità."