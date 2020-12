Il tecnico della Fiorentina Cesare Prandelli ha parlato nel post partita di Juve-Fiorentina, vinta dai viola per 3-0: “Per vincere devi combattere le paure, bisogna essere sfacciati. Abbiamo pensato di poter rischiare perché è così contro una grande squadra, era la partita giusta”.



SULLA PARITA – “Sono vittorie importanti quelle di oggi. Vogliamo regalarla ai nostri tifosi, stanno soffrendo con noi. Il lavoro alla lunga paga, quindi dobbiamo continuare e dobbiamo ancora migliorare. Però godiamo la vittoria, c’è stata anche una componente di fortuna perché quando rimani in 10 diventa complicato. Bravi tutti, hanno dimostrato non solo il carattere ma anche sfacciataggine”.



SU COMMISSO – “Commisso era contento, sono contento per lui perché la prima cosa che ti chiede è a famiglia, i ragazzi. Questi valori nel mondo del calcio sono ancora molto importanti. Spero che questa società crei una famiglia allargata”



SU PIRLO – “A Pirlo ho fatto grandi complimenti, in due mesi è riuscito a dare una filosofia di gioco importante, la squadra lo sta seguendo, si vedono i movimenti. È sempre stato un leader. Deve continuare a lavorare e fare così, ha una grandissima squadra che lotterà su tutti i fronti”.



SUL LAVORO – “Abbiamo lavorato poco, però ho trovato dei giocatori attenti, analizziamo tutte le situazioni, il giorno in cui daremo continuità miglioreremo ancora di più”



SU VLAHOVIC – “Continuerò a crederci e scommetterci, si allena molto bene, ha grande determinazione, sono convinto che è un grande giocatore, ha solo 20 anni. Se riesce a capire i tempi dello smarcamento penso che possa fare tanti gol. Di speciale ha l’entusiasmo, la voglia di arrivare. Non puoi farlo solo con la determinazione, ci si arriva sul campo e applicandosi. La base è straordinaria, così è più facile”



SU BORJA VALERO – “Avevamo tre ammoniti e non volevamo rimanere in 10, ha fatto una grande partita, bravi anche Castrovilli e Ambrabat. Borja Valero è un professore, detta i tempi in mezzo al campo”.