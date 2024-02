L'ex allenatore della nostra Serie A, Cesare Prandelli, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Tuttosport, dove ha parlato anche del modo di giocare della Juve, soffermandosi in maniera particolare sull'attacco.'L’ho sempre visto bene e so bene che le qualità le ha sempre avute. Ora la squadra gioca in maniera più offensiva e lo aiuta di più, ma Dusan non si discute. È in fiducia, è vero: è più convinto di se stesso ma soprattutto del suo ruolo dentro alla Juventus'.