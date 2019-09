Cesare Prandelli, ex giocatore della Juventus e allenatore della Fiorentina, ha parlato a Il Corriere Fiorentino in vista della bella sfida di domani allo stadio Franchi: "Non esistono squadre imbattibili. Si devono considerare tanti aspetti: la condizione fisica e quella mentale. La Fiorentina deve ripartire dalla prima mezz’ora di gioco che ha affrontato contro il Napoli. Firenze vuole coraggio e determinazione, sempre. CR7 contro Ribery? Ronaldo è una garanzia, commentarlo è superfluo. Ribery ha personalità ed esperienza, inoltre è un trascinatore. Bisogna capire come sta a livello fisico. Bernardeschi? Vidi le capacità nella corsa con la palla al piede. I due Federico sono, per me, i perfetti giocatori moderni".