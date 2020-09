L'ex ct della Nazionale Cesare Prandelli parla a Il Mattino della nuova Juve di Andrea Pirlo: "E' un cantiere e la reputo ancora ingiudicabile. Stanno recuperando giocatori infortunati da mesi e stanno provando tanto. Domenica sera ha fatto fatica, la Roma avrebbe meritato di più. Cristiano ha fatto la differenza, come spesso accade. È un giocatore di personalità e infonde nella squadra molta sicurezza. Pirlo? Diamogli tempo, direi almeno due mesi, per dare un'impronta alla squadra. Per ora sento e leggo dichiarazioni di giocatori che sembrano felici. Non mi stupisco. Andrea nello spogliatoio è sempre stato un leader più nei comportamenti e nell'intelligenza che nelle parole. Sarà lo stesso anche da allenatore". NAPOLI-JUVE - "Una partita nella quale il Napoli cercherà di metter sotto la Juve con ripartenze e chiudendo gli spazi. La Juve è in difficoltà perché in poco tempo non riesci a dare equilibrio alla squadra".