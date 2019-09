Cesare Prandelli ha fatto il punto sull'inizio di stagione della Juventus: "E' molto convinta del suo ruolo in Champions ed è sulla buona strada - ha detto a Sky Sport - Contro l'Atletico Madrid abbiamo visto una squadra completamente diversa sia tatticamente che fisicamente rispetto a quella che ha pareggiato a Firenze. Segno che hanno lavorato per migliorare, anche se ci vuole ancora un po' di tempo avendo cambiato allenatore e alcuni giocatori. Sarri? Si è meritato la panchina bianconera, era uno scandalo che un allenatore bravo come lui ha dovuto sgomitare per tanti anni per emergere. Tutto quello che ha guadagnato se l'è meritato".