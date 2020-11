Il nuovo allenatore della Fiorentina, Cesare Prandelli, è intervenuto a Radio 1, durante la trasmissione Radio Anch'io Sport, per parlare della sua nuova esperienza in viola. Tra le domande sottoposte al mister, una ha riguardato le squadre favorite per lo Scudetto di quest'anno. Questa la sua risposta: "Juventus favorita? No! Ci sono almeno otto squadre che possono lottare. Con questa pandemia diventa difficile programmare ma ci sono sette-otto squadre che possono vincere il campionato. Prima di firmare il contratto abbiamo parlato insieme alla società per 3 ore di calcio e poi abbiamo siglato l'accordo, non ho alcun tipo di richiesta".