Cesare Prandelli ha chiuso la scorsa stagione sulla panchina del Genoa, ma non ha perso la voglia di ritornare in Serie A. Così, a ventiquattr'ore scarse dall'inizio della prima, ecco le sue parole sul campionato che sta per iniziare, rilasciate a Fanpage. A cominciare dalla favorita, la Juventus, che avrà nel Napoli la sua prima rivale, ma anche da tutta quella schiera di squadre da middle class che, secondo l'ex ct, hanno ridotto il gap che c'era con le prime. "Ci aspettiamo un campionato avvincente, le medie si sono rafforzate. La favorita resta la Juventus, Napoli e Inter si sono rafforzate, ma credo che gli azzurri, al secondo anno con Ancelotti, sono una squadra più convinta rispetto agli anni scorsi. Da sportivo, mi auguro un campionato equilibrato, sia in altro sia in basso".