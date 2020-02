Cesare Prandelli, ex commissario tecnico della Nazionale e allenatore della Fiorentina, ha parlato a La Nazione della sfida che vedrà i viola affrontare la Juventus, domani all'Allianz Stadium alle 12.30. Ecco le sue parole, con Prandelli che non crede nel risultato scontato: "Juve-Fiorentina? Non è una partita già decisa. Con L’Inter ho visto una Fiorentina che ha trovato i giusti equilibri, che ha freschezza, che quando riparte può sempre fare male. Una squadra giovane e motivata, quella di Iachini, che ha dimostrato di avere gamba"