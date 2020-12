di CC, inviato all'Allianz Stadium

Cesare Prandelli, in conferenza stampa, ha parlato di Juve-Fiorentina.



VITTORIA - "Siamo contenti perché ho chiesto alla squadra coraggio, sfacciataggine e ci siamo riusciti. Gli episodi aiutano, in 10 è più complicato anche se sei una grande squadra. Stasera ordinati, aggressivi, abbiamo avuto tutti la voglia di fare risultato".



VLAHOVIC - "Dusan da quando sono arrivato ha fatto sempre ottime prestazioni, arrivato vicino al gol tante volte. Ha 20 anni, non gli chiedo malizia. Se continua così, se non si abbatte, credo possa essere un giocatore di livello".



VITTORIE MIGLIORI - "Se diamo continuità sarà una partita che ricorderemo, da podio. Dipende da noi, non mi accontento una vittoria seppur straordinaria. Ora godiamoci le famiglie, alla ripresa analizzeremo i dettagli. Stasera comunque tante cose positive".