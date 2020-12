Il giornalista Alessandro Alciato, autore della biografia di Andrea Pirlo "Penso dunque gioco", è intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva per parlare dell'incontro di stasera del tecnico della Juventus con l'amico Cesare Prandelli, allenatore della Fiorentina e autore della prefazione della biografia: "È una storia di due amici che si incontrano, si stimano e si vogliono ancora bene. Nella prefazione del libro Prandelli ha scritto che Pirlo gli ha sempre ricordato Scirea, un leader silenzioso che quando parlava tutti annuivano. Pirlo non gradisce tutti i discorsi su di lui come predestinato, lui non si sente Guardiola italiano e non vuole che passi il messaggio che pensi di esserlo".