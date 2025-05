Prandelli a Gazzetta: 'Chi merita il quarto posto è il Bologna. Lazio-Juve decisiva solo in un caso'

Getty Images

Prandelli sulla lotta Champions

La Gazzetta dello Sport ha intervistato, il quale ha detto la sua sulla serrata lotta per il quarto posto in Serie A che vede direttamente coinvolta anche la Juventus - "Capisco che economicamente sarebbe un dramma, anche perché era l'obiettivo minimo. Può ancora farcela. Però, onestamente, quella che merita il quarto posto è il Bologna. Ha un bel gioco con un sistema nuovo, ha valorizzato interpreti, è offensiva e spettacolare, ha continuità. Non era scontato. E cosa dire della Roma di Ranieri che non si ferma più? E della Lazio che fuori casa vince spesso? Il calcio è bello anche perché è crudele: ce la farà una soltanto".

- "Non è facile confrontare gli allenatori. Vedo però un paio di cose: più unità di squadra, infatti il carattere ora è collettivo e non più soltanto individuale, e una formazione con sei/sette che non cambiano mal. A volte però ci si dimentica che Thiago era così anche al Bologna. Ma non è solo questione di Thiago, è che oggi stiamo sopravvalutando la modernità a scapito del buon senso. Visto che cosa ha fatto Ranieri? Ha messo la gente nel suo ruolo. Ha individuato i due bravi a dribblare, i tre che vedevano la porta, e ha incaricato gli altri di correre e passare la palla. Poi ci ha messo organizzazione e tempi di gioco, ha fatto il gestore e il "difensore del gruppo".- "Sarà decisiva solo se la Juve va a vincere. Altrimenti la lotta resta aperta. La Lazio è un po' meno brillante, le coppe pesano. Ci si dovrà abituare a cambiare sei o sette giocatori quando ci sono due impegni a settimana. Per l'Inter tutte le partite erano decisive, triplete di qua, triplete di là, e ora soffre un po'".- "Il Bologna ha un punto in meno e un calendario non facile, ma può farcela. Italiano era bravo, qui è ancora migliorato nella verticalizzazione rispetto alla Fiorentina, dove aveva giocatori per passaggi corti e palleggi. Crea tante occasioni, riparte veloce, con Ferguson centrale ha dato la svolta, e Orsolini è diventato una seconda punta da dieci goal. Meriterebbe la Champions".