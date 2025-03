Prandelli a Gazzetta: 'La Juventus è la mina vagante dello scudetto. Yildiz o Lookman? Prendo Vlahovic'

AFP or Licensors

Le parole di Prandelli verso Juventus-Atalanta

"Laè la mina vagante dello scudetto. E se domenica batte l’Atalanta, diventa anche qualcosa di più nella corsa al titolo". Ne è convinto, intervenuto ai microfoni de La Gazzetta dello Sport a pochi giorni dal big match dell'Allianz Stadium che mette in palio il terzo posto in classifica con la possibilità di sognare davvero in grande.- "È più decisiva per i bianconeri: con un successo hanno la possibilità di agganciare l’Atalanta e il terzo posto, regalandosi un finale inaspettato. La Juventus ha soltanto un risultato: la vittoria. Un pareggio sposterebbe poco e perdendo verrebbe ricacciata all’indietro".

- "Perché la Juventus, zitta zitta e in mezzo a una marea di polemiche per la doppia eliminazione Champions-Coppa Italia, si è portata a meno 6 dalla capolista Inter e a ridosso di Napoli e Atalanta. Motta ha tirato dritto e adesso i numeri sono dalla sua parte: non si vincono per caso cinque partite di fila in campionato e adesso ha nuovamente la miglior difesa della Serie A. E poi c’è un altro aspetto, anche più importante, che le classifiche non fotografano: dopo il pesante ko con l’Empoli, sarebbe potuto andare tutto a rotoli. L’immediata reazione è un segnale forte: dimostra che il gruppo è serio e ha dei valori".- "La vera Juventus è quella che vedremo nelle ultime 11 giornate di campionato. Adesso Thiago avrà la possibilità di allenare tutti i giorni e potrà incidere maggiormente. Ma già da un po’ vediamo una Juventus più diretta e verticale. Thiago non ha cambiato le proprie idee e punta sempre a dominare la partita, ma è andato incontro alle caratteristiche di certi giocatori. Non ha rinnegato nulla, semplicemente ha compiuto un passo verso la squadra".- "Sì, perché il progetto è all’inizio, la squadra è giovane e i cambiamenti sono stati radicali. Thiago non ha la bacchetta magica, ma ha costruito una Juve solida. E nonostante i gravi infortuni e le tante polemiche, i numeri sono positivi".- "Vlahovic. Ho allenato Dusan a Firenze e lo considero fortissimo. Io piuttosto che rinunciare a Dusan, giocherei sempre con lui e Kolo Muani insieme. Ma ogni esperienza ti migliora e sono convinto che Dusan uscirà più forte caratterialmente da questo momento. Ne sono certo perché lo vedo entrare sempre con lo spirito giusto. Domenica per la Juventus punto su Nico Gonzalez: quello devastante di Firenze non si è ancora visto a Torino, però mi sembra in crescita e questa è la serata giusta per svoltare".