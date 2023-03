Intervenuto ai microfoni di TMW, Cesareha difeso Dusandalle critiche che gli sono piombate addosso dopo. Ecco le sue parole: "Mi dispiace molto leggere certi giudizi negativi. Sono sempre partito dal presupposto che quando hai un attaccante con tali qualità realizzative devi cercarlo molto. Se vediamo, prima che arrivi la palla a lui ci sono un sacco di passaggi... Ho sempre pensato che debba essere valorizzato, la fortuna sua potrà essere il rientro al 100% die di questo sono convintissimo. Mi spiace dirlo, ma i compagni dovrebbero servirlo di più e non solo in uscita per fargli fare il lavoro sporco. Quello dovrebbero farlo altri e non la punta che ha doti realizzative. Nella mia carriera ho avuto la fortuna di trovare grandi attaccanti e quando li vedevo rientrare troppo era perché la squadra non andava bene. Deve essere per emergenza, ma non una costante... Era da solo, sempre, ed era contro una difesa a tre guidata da un certo Smalling. Ha dimostrato di saper come si segna, a vent'anni ha segnato cinquanta gol, dovrebbero comprenderlo gli altri...".