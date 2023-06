Intervenuto ai microfoni de Il Corriere della Sera, l'ex allenatore della nostra Serie A, Cesare Prandelli, ha rilasciato delle dichiarazioni anche su Antonio Conte, accostato alla Juve in questi ultimi giorni.'Devo dire quello che mi ha sorpreso per la straordinaria umanità, è stato Antonio Conte. Poi anche Gasperini, Stefano Pioli. Restare nel calcio? Vorrei fare qualcosa ancora ma non l’allenatore. Mi sono reso conto che ero arrivato: generazioni diverse, gestioni diverse, programmi diversi. Ho avuto la sensazione che qualsiasi cosa proponessi ricevevo parole brutte e stavo sul cavolo a tutti'.