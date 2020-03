Cesare Prandelli, ex ct della Nazionale e allenatore della Fiorentina, ha parlato così a La Nazione di Federico Chiesa: “Io, parlando di Federico, devo dire una cosa. Deve perseverare e lavorare in una direzione unica. Parlo di ruolo, del suo ruolo. Chiesa deve specializzarsi in quella che sente come la sua posizione tattica naturale. Se farà questo diventerà il giocatore più forte d’Europa”. Parole importanti, che investono di responsabilità un talento che, almeno sul mercato, è conteso da Juventus e Inter: la Fiorentina pressa per il rinnovo, nel quale potrebbe spuntare una clausola da 70 milioni di euro.