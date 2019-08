Dennis Praet è a un passo dal Leicester. Dopo essere stato molto vicino alla Juventus nelle ultime finestre di mercato, il talento belga trova casa per un futuro lontano dalla Sampdoria e anche dall'Italia. Il Milan è sembrato vicino al suo acquisto, ma, al pari dei bianconeri, i rossoneri si sono poi diretti verso altri obiettivi a centrocampo. E ora il Leicester è pronto a chiudere l'affare, per una cifra intorno ai 20 milioni di euro, come riportato da Sky Sport.