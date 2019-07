Carlo Osti, direttore sportivo della Sampdoria, ha parlato in conferenza stampa del futuro di Dennis Praet, talentuoso centrocampista da tempo dei radar della Juventus e di Fabio Paratici. Queste le sue dichiarazioni in conferenza stampa: "Praet è un calciatore di caratura internazionale e potrebbero aprirsi nei prossimi giorni anche piste estere per lui". I bianconeri, però, sembrano ormai essersi diretti su altri obiettivi per rinforzare il centrocampo.