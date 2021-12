Le parole di Daniele Pradé, direttore sportivo della Fiorentina, intervenuto di fronte ai microfoni dei cronisti presenti al Gran Galà del Calcio a Roma:"E’ un discorso particolarissimo quello su Vlahovic. Posso dire solo che ce l’abbiamo messa tutta con la massima disponibilità. Abbiamo offerto un contratto che non aveva neanche Batistuta ai suoi tempi, gli agenti non hanno accettato. Discorso chiuso? E’ una domanda troppo secca, non posso rispondere. Sapete come funziona il calcio. Il ragazzo si sta comportando comunque in maniera professionale e per ora siamo contenti così. Se temo che possa finire alla Juventus come Chiesa? Ma Che domanda è?". Parole riportate da calciomercato.it.