Durante la conferenza stampa di Cabral, il ds della Fiorentina Daniele Pradè è tornato a parlare della trattativa che ha portato Dusan Vlahovic alla Juve.



'​Siamo i primi a capire il disagio e la delusione di tutti i tifosi della Fiorentina, però ci sono situazioni che passano sopra ognuno di noi. Le società sono vicine ad essere prigioniere ad agenti e calciatori. Era un'operazione alla quale non potevamo dire di no perché altrimenti rischiavamo di perderlo a zero. Non mi sento di dilungarmi visto che ha già parlato Commisso di questo